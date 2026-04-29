Niedrige Geburtenzahl

Voigt plädiert für finanzielle Entlastungen für Eltern. (imago / Westend61)

Der CDU-Politiker sagte dem Magazin "Stern", ein Ansatz könne sein, ein Elternteil bei drei oder mehr Kindern bei der Einkommensteuer freizustellen. Dies wäre ein klares Signal, dass Familien nicht nur gelobt, sondern konkret unterstützt würden, betonte Voigt.

Hintergrund sind aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts, wonach im vergangenen Jahr nur 654.300 Kinder geboren wurden - so wenig wie sei 1946 nicht mehr. Voigt bezeichnete die Zahlen als deutliches Warnsignal für die demographische Entwicklung Deutschlands.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.