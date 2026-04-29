Niedrige Geburtenzahl
Thüringens Ministerpräsident Voigt will Familien steuerlich mehr entlasten

Angesichts historisch niedriger Geburtenzahlen in Deutschland hat Thüringens Ministerpräsident Voigt steuerliche Entlastungen für Familien angeregt.

    Father and son in buggy on a walk in forest model released Symbolfoto PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY MFF03364 Father and Sun in Buggy ON a Walk in Forest Model released Symbolic image PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY MFF03364
    Voigt plädiert für finanzielle Entlastungen für Eltern. (imago / Westend61)
    Der CDU-Politiker sagte dem Magazin "Stern", ein Ansatz könne sein, ein Elternteil bei drei oder mehr Kindern bei der Einkommensteuer freizustellen. Dies wäre ein klares Signal, dass Familien nicht nur gelobt, sondern konkret unterstützt würden, betonte Voigt. 
    Hintergrund sind aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts, wonach im vergangenen Jahr nur 654.300 Kinder geboren wurden - so wenig wie sei 1946 nicht mehr. Voigt bezeichnete die Zahlen als deutliches Warnsignal für die demographische Entwicklung Deutschlands.
    Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.