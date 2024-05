Prozess um verbotene NS-Parole

Der Thüringer AfD-Chef Höcke ist zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er eine verbotene NS-Parole verwendet hat. (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Dabei handle es sich um eine Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen nach Paragraf 86a des Strafgesetzbuchs.

Höckes Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert. Der frühere Geschichtslehrer Höcke gibt an, dass ihm der historische Hintergrund des Satzes nicht bewusst gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft stufte das als weder nachvollziehbar noch glaubhaft ein und forderte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung.

Höcke will bei der Landtagswahl in Thüringen am 1. September als Spitzenkandidat seiner Partei antreten.

