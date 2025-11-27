Erfurt
Thüringer Fraktionschefs CDU und Linke finden Kompromiss zu Doppelhaushalt - Minderheitsregierung auf Opposition angewiesen

In Thüringen gibt es laut den Fraktionsvorsitzenden von CDU und Linken einen Kompromiss zum Doppelhaushalt für die kommenden zwei Jahre.

    Blick auf das Plenum des Thüringer Landtags
    Im Thüringer Landtag hat die Koalition aus CDU, BSW und SPD keine Mehrheit. (imago / Karina Hessland-Wissel)
    Eine Einigung ist nötig, da die Koalition aus CDU, BSW und SPD keine Mehrheit hat und auf Stimmen aus der Opposition angewiesen ist. Die AfD kündigte bereits an, den Haushalt im Erfurter Landtag abzulehnen.
    Linken-Fraktionschef Schaft erklärte, mit dem Kompromiss könne der Weg für den Haushalt frei sein. Er kündigte fraktionsinterne Beratungen über die Ergebnisse für die kommende Woche an.
    Die entscheidende Sitzung des Thüringer Haushaltsausschusses ist Mitte Dezember geplant. Anschließend soll der Landtag noch vor Weihnachten über den Doppelhaushalt abstimmen.
    Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.