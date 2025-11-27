Eine Einigung ist nötig, da die Koalition aus CDU, BSW und SPD keine Mehrheit hat und auf Stimmen aus der Opposition angewiesen ist. Die AfD kündigte bereits an, den Haushalt im Erfurter Landtag abzulehnen.
Linken-Fraktionschef Schaft erklärte, mit dem Kompromiss könne der Weg für den Haushalt frei sein. Er kündigte fraktionsinterne Beratungen über die Ergebnisse für die kommende Woche an.
Die entscheidende Sitzung des Thüringer Haushaltsausschusses ist Mitte Dezember geplant. Anschließend soll der Landtag noch vor Weihnachten über den Doppelhaushalt abstimmen.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.