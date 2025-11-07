Katja Wolf (l.) hat sich für einen Verbleib von Sahra Wagenknecht an der Parteispitze des BSW ausgesprochen. (picture alliance / dpa / Michael Reichel)

Wolf sagte im Deutschlandfunk, sie habe den Wunsch mehrfach und laut geäußert, gerade mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr. Es bleibe aber Wagenknechts Entscheidung, in welcher Rolle sie sich in Zukunft sehe.

Wagenknecht hatte zuletzt offengelassen, ob sie weiterhin das Amt der BSW-Bundesvorsitzenden anstrebt. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte sie lediglich, dass sie auch künftig eine führende Rolle in der Partei einnehmen wolle.

Der Parteivorstand will am Montag einen Vorschlag für ein neues Präsidium vorlegen. Anfang Dezember ist dann ein Parteitag geplant; dort soll auch über einen neuen Namen abgestimmt werden. Nach den Vorstellungen des Präsidiums soll BSW künftig für "Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft" stehen statt wie bisher für "Bündnis Sahra Wagenknecht".

