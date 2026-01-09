Winterwetter

Nach Einschätzung der Präsidentin des THW, Sabine Lackner, ist Deutschland krisenresilienter geworden. (- / THW / dpa / -)

Das THW könne jederzeit lageangepasst reagieren und Kräfte aus dem ganzen Bundesgebiet einsetzen, sagte Lackner im Deutschlandfunk. Zugleich erklärte sie, dass Deutschland seit der Corona-Pandemie insgesamt krisenresilienter geworden sei und verwies dabei etwa auf geltende Regelungen zum Homeoffice.

Mit Blick auf eine sich verändernde Gefahrenlage betonte Lackner, das Technische Hilfswerk setze darauf, dass sich die Bevölkerung idealerweise - etwa mit Powerbanks, Verpflegung und Wasser - vorbereite. So könnten sich die Einsatzkräfte im Ernstfall zunächst etwa um besonders hilfsbedürftige und alte Menschen kümmern.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.