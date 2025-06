Miguel Lopez bleibt Vorstandschef von ThyssenKrupp. (imago )

Wie das Unternehmen in Essen mitteilte, endet der Vertrag jetzt Ende Mai 2031. Der bisherige Dreijahresvertrag wäre in einem Jahr ausgelaufen. López plant einen tiefgreifenden Umbau des Konzerns in eine Holding mit fünf eigenständigen Unternehmen. Diese sollen für die Beteiligung Dritter offenstehen.

Thyssenkrupp gilt mit seinen Sparten Stahl, Marineschiffbau und Werkstoffhandel als führend in Deutschland. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Autoteile und grüne Anlagenbau-Technologien tätig. Ende März beschäftigte der Konzern weltweit knapp 95.600 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.