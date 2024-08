Zerwürfnis mit Mutterkonzern

Eine Mahnwache zu Beginn der Aufsichtsratssitzung von Thyssenkrupp Steel Europe vor der Hauptverwaltung in Duisburg (IMAGO / Funke Foto Services / IMAGO / FrankxOppitz)

Gabriel warf dem Chef des Mutterkonzerns, López vor, eine "beispiellose Kampagne" gegen den Vorstand der Stahlsparte betrieben zu haben. Er könne daher gut verstehen, dass Stahl-Vorstandschef Osburg sowie drei weitere Vorstandsmitglieder ihre Mandate ebenfalls niederlegten.

Neben Gabriel ziehen sich aus dem Stahl-Aufsichtsrat auch dessen Stellvertreter Wetzel von der IG Metall sowie zwei weitere Gremiumsmitglieder zurück.

Vor der Konzernzentrale hatten sich bereits am Nachmittag mehrere hundert Beschäftigte der Stahlproduktion zum Protest versammelt. - ThyssenKrupp will die Stahlsparte in ein eigenständiges Unternehmen umwandeln und sie gemeinsam mit einem Investor weiterbetreiben. Strittig ist die finanzielle Ausstattung des neuen Unternehmens.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.