Metallindustri

Thyssenkrupp trennt sich von Dennis Grimm. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Martin Meissner)

Der Vertrag mit Dennis Grimm werde einvernehmlich aufgelöst, teilte "Thyssenkrupp Steel" in Duisburg mit. Eine Begründung gab es nicht. Neue Vorstandsvorsitzende wird demnach die Managerin Marie Jaroni, die bislang für den Vertrieb und den Wandel hin zu klimafreundlicher Stahlproduktion verantwortlich war. Sie ist dann die erste Frau an der Spitze des Unternehmens.

Die Stahlsparte von Thyssenkrupp kriselt seit Jahren. Sie leidet unter billiger Konkurrenz aus Asien; außerdem ist die Umstellung der höchst energieintensiven Stahlproduktion auf grüne Energie sehr teuer. Der Konzern will "Thyssenkrupp Steel" deshalb verkaufen.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.