Offener Brief

In einem offenen Brief an Landwirtschaftsminister Rainer schreiben rund 350 Veterinäre, diese Haltungsform schränke die artgemäße Bewegungsfreiheit der Tiere massiv ein und führe zu erheblichen Belastungen. Tierärzte hätten die Pflicht, Leiden zu verhindern. Dem Angaben zufolge werden in Deutschland rund eine Million Rinder in Anbindehaltung gehalten.
Die Tierärzte forderten einen klaren gesetzlichen Rahmen mit realistischen Übergangsfristen und gezielten Förderprogrammen für tiergerechtere Haltungsformen.
Diese Nachricht wurde am 12.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.