Münster

Tierhaltung und Wasserknappheit bestimmen den Deutschen Bauerntag - Präsident Rukwied: "Tierhaltungslogo schnell ausweiten"

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Rukwied, hat die Politik aufgerufen, Perspektiven für die Tierhaltung hierzulande aufzuzeigen. Er stelle sich die Frage, ob die Tierhaltung noch eine Zukunft habe und ob sie von Teilen der Politik überhaupt noch gewollt sei, sagte Rukwied zum Auftakt des Deutschen Bauerntages in Münster. Mittlerweile würden beispielsweise 11 von 20 Kilogramm Schweinefleisch importiert - und zwar in der Regel aus Ställen, in denen Tierwohl ein Fremdwort sei.

28.06.2023