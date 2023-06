Münster

Tierhaltung und Wasserknappheit bestimmen den Deutschen Bauerntag - Präsident Rukwied: "Tierhaltungslogo schnell ausweiten"

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Rukwied, hat die Politik aufgerufen, Perspektiven für die Tierhaltung hierzulande aufzuzeigen. Mittlerweile würden beispielsweise 11 von 20 Kilogramm Schweinefleisch importiert - und zwar in der Regel aus Ställen, in denen Tierwohl ein Fremdwort sei, sagte Rukwied zum Auftakt des Deutschen Bauerntages in Münster.

28.06.2023