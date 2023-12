England

Tierschützer kritisieren Fuchsjagden

In England haben sich traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag zahlreiche Menschen an Fuchsjagden beteiligt. In vielen Orten winkten Schaulustige den Jägern zu. Die Hetzjagd auf lebende Tiere ist seit Jahren verboten, die Meute folgt seitdem einer Duftspur. Dennoch protestierten vielerorts Tierschützer.