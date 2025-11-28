Für Haie und Rochen ist auf der Artenschutzkonferenz mehr Schutz vereinbart worden (Archvbild). (IMAGO / ZUMA Wire Massimo Insabato)

Mehr als 70 Hai- und Rochenarten dürfen laut der Entscheidung nicht mehr oder nur noch eingeschränkt international gehandelt werden. Verboten ist künftig der Verkauf von Walhaien sowie Manta- und Teufelsrochen, der Handel mit mehreren weiteren Haiarten ist nur noch dann zulässig, wenn er als nachhaltig gilt.

Die Beschlüsse der mehr als 180 Unterzeichnerstaaten wurden von Tierschützern und Experten begrüßt. Der Internationale Tierschutzfonds sprach von einem "historischen Sieg für Haie". Nach Angaben der Weltnaturschutzunion sind mehr als ein Drittel der Rochen- und Haiarten weltweit vom Aussterben bedroht, vor allem wegen Überfischung und den Folgen des Klimawandels.

