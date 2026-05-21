Verwaltungsgericht Köln

Viele Tierheime in Deutschland sind voll belegt - nicht allein mit Hunden, sondern auch Katzen, Kleintieren wie Hamstern oder sogar Wildtieren. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Grund sei die unzureichende Unterstützung von Tierheimen, teilte der Verband mit. Nachdem Tierheime trotz entsprechender Zusagen im Koalitionsvertrag von Union und SPD auch im Bundeshaushalt für dieses Jahr erneut nicht berücksichtigt worden seien, sehe man sich zu diesem rechtlichen Schritt gezwungen. Der praktische Tierschutz stehe mit dem Rücken zur Wand, während der Bund die Verantwortung auf die Kommunen abschiebe. Ziel der Klage sei es, erstmals gerichtlich klarstellen zu lassen, dass sich aus dem Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz auch eine finanzielle Verpflichtung für den Bund ergebe. Der Tierschutzbund und andere beklagen schon seit Langem existenzbedrohende Krisen in vielen Einrichtungen.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.