Landwirtschaft

Grund war der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche auf einem Hof im Landkreis Märkisch-Oderland. Es gebe keine Hinweise auf ein Ausbreiten der Krankheit. Weiter hieß es, die in Brandenburg eingerichteten Beobachtungs- und Schutzzonen blieben vorerst bestehen.

Die Maul- und Klauenseuche ist eine Viruserkrankung, die vor allem für Paarhufer gefährlich ist und die sich sehr schnell ausbreiten kann. Der Ausbruch der Krankheut hat Auswirkungen auf die am Vormittag eröffnete Grüne Woche in Berlin. Sie findet in diesem Jahr ohne Rinder, Schweine, Schafe oder Ziegen statt.