Tigran Hamasyan stammt aus Armenien, Mathias Eick aus Norwegen. Beide beziehen sich in ihren jeweils eigenen Projekten gerne auf die Volksmusik ihrer Heimatländer. Sie sind aber auch höchst versierte Jazzmusiker. Hamasyan gewann 2006 die Thelonious Monk Competition, den wohl renommiertesten Jazz-Wettbewerb der Welt. Und beide Duopartner haben sich immer wieder auf Experimente mit Rock und elektronischer Musik eingelassen - wobei sie ihren Sinn für das Spiel mit Atmosphären und stimmungsvollen Texturen bewiesen. Nuanciert, farbenreich und hintergründig fließen all diese Gemeinsamkeiten in ihre intimen Zwiegespräche ein.

Tigran Hamasyan, Klavier

Mathias Eick, Trompete

Aufnahme vom 9.11.2019 beim Rockit Festival, Groningen