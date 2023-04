Australien

Die Tiktok-App (IMAGO IMAGES / Rüdiger Wölk )

Das Verbot werde so bald wie möglich in Kraft treten, teilte Generalstaatsanwalt Dreyfus in Sydney mit. In den vergangenen Tagen hatten unter anderem die Niederlande, Großbritannien, Neuseeland, Kanada, Belgien sowie die Institutionen der Europäischen Union die Anwendung auf Diensthandys verboten. Auch die USA prüfen einen solchen Schritt.

Tiktok gehört zum chinesischen Bytedance-Konzern. Sicherheitsbehörden befürchten, dass China über die App persönliche Nutzerdaten abgreift oder zur Manipulation der öffentlichen Meinung missbraucht. Tiktok und die chinesische Regierung wiesen die Vorwürfe zurück.

