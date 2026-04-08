Soziale Medien

Tiktok plant neues Rechenzentrum in Finnland. (picture alliance / NurPhoto | Matteo Della Torre (Symbolbild))

Das Investitionsvolumen belaufe sich auf eine Milliarde Euro, teilte die Tochter des chinesischen Konzerns ByteDance mit. Die Anlage habe eine Anschlussleistung von zunächst 50 Megawatt, könne aber auf bis zu 128 Megawatt erweitert werden. Ein erstes Rechenzentrum in Finnland befindet sich derzeit im Bau.

Tiktok steht wegen seiner Nähe zur chinesischen Regierung unter verschärfter Beobachtung. Sicherheitsbehörden befürchten, dass China die Kontrolle über Daten aus dem Ausland erlangen könnte. Um der Kritik entgegenzutreten, setzt das Unternehmen auf Rechenzentren in Europa. Zwei Anlagen in Irland und Norwegen sind bereits in Betrieb. Die Daten europäischer Nutzer sollen dort lokal gespeichert werden.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.