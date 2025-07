TikTok-Beschäftigte demonstrieren gegen einen geplanten Stellenabbau. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das Unternehmen will nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 150 Stellen in jener Abteilung streichen, die Inhalte in dem Netzwerk überprüft. Demnach soll diese Aufgabe künftig unter anderem mithilfe Künstlicher Intelligenz erledigt werden. Dies berge die Gefahr, dass unangemessene Inhalte nicht ausreichend erkannt würden, so Verdi. Zudem könne für aus dem Ausland stammende Beschäftigte der Verlust des Arbeitsplatzes auch deren Aufenthaltsgenehmigung gefährden. Die Gewerkschaft schloss Streiks nicht aus. Tiktok gehört zum chinesischen Bytedance-Konzern und hat weltweit rund 1,5 Milliarden Nutzer.

