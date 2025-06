Verbote und Altersgrenzen für die Nutzung von Social Media sind aus Sicht des Lehrerverbands kaum umsetzbar. (picture alliance / Bildagentur-online / Blend Images / Paco Navarro)

Eine gesetzliche Altersbegrenzung für Social Media sei realitätsfern und auch nicht sinnvoll, sagte Düll der "Stuttgarter Zeitung". Statt mit kaum umsetzbaren Verboten zu hantieren, komme es darauf an, Kinder zu einem klugen Umgang mit dem Internet zu erziehen. Facebook, Instagram und TikTok seien Teil einer Realität, in der junge Menschen lernen müssten, sich zurechtzufinden. Düll wies zudem darauf hin, dass auch viele Eltern mit den Kindern via Social Media kommunizierten.

Ende des vergangenen Jahres hatte Australien ein Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige verhängt. Seitdem hat die Debatte darüber auch in Deutschland an Fahrt aufgenommen. Zuletzt sprach sich unter anderem Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther für eine Altersbeschränkung aus. Auch auf EU-Ebene wird über schärfere Zugangsbeschränkungen für Jugendliche nachgedacht.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.