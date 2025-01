Die Tiktok-App auf einem Smartphone-Display (Imago / Rene Traut )

Als Begründung für den Schritt verwiesen die Betreiber auf die Zusicherung des künftigen Präsidenten Trump, zunächst keine Strafen für die US-Dienstleister der Plattform zu verhängen. Der Republikaner hatte angekündigt, das in den USA verhängte Verbot der Videoplattform Tiktok per Dekret auszusetzen. Auf seiner Plattform Truth Social erklärte Trump, er werde eine entsprechende Anordnung unmittelbar nach seiner Vereidigung unterzeichnen. Damit solle eine Frist von bis zu 90 Tagen für Verhandlungen eingeräumt werden. Trump regte an, Tiktok künftig teilweise von US-Firmen mitbetreiben zu lassen.

Der chinesische Mutterkonzern Bytedance hatte Tiktok heute für die rund 170 Millionen US-Nutzer vorübergehend abgeschaltet. Hintergrund ist ein Gesetz in den USA, das von Bytedance aus Gründen der nationalen Sicherheit den Verkauf des US-Geschäfts an einen Eigner außerhalb Chinas verlangt. Bytedance lehnt einen Verkauf von Tiktok ab und wird dabei von der Regierung in Peking bestärkt.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.