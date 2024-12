Tiktok droht in den USA ein Verbot. (picture alliance / Jaque Silva)

Die Betreiber der App reichten einen Eilantrag ein. Laut einem im April in Kraft getretenen US-Gesetz muss die Video-App bis zum 19. Januar den Besitzer wechseln. Sonst soll sie aus den App-Stores in den USA verbannt werden. Vergangene Woche war Tiktok vor einem Berufungsgericht mit einer Klage gegen das Gesetz gescheitert. Die App hat nach eigenen Angaben 170 Millionen Nutzer in den USA.

Die Video-Plattform gehört dem in China ansässigen Konzern Bytedance. In dem Gesetz wird auf das Risiko verwiesen, dass China sich Zugriff auf Daten von Amerikanern verschaffen und Einfluss ausüben könne.

Der designierte US-Präsident Trump äußerte sich auf Fragen von Reportern positiv über Tiktok und sagte, er werde sich die Angelegenheit ansehen. Medienberichten zufolge traf er sich gestern in Florida mit dem Geschäftsführer von Tiktok.

