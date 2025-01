Soziale Medien

Die Tiktok-App auf einem Smartphone-Display (Imago / Rene Traut )

Nutzer in den USA können die App nicht mehr erreichen. Sie sehen stattdessen eine Nachricht, die auf das Verbot von Tiktok hinweist. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte am Freitag ein Gesetz bestätigt, das vom chinesischen Mutterkonzern Bytedance aus Gründen der nationalen Sicherheit den Verkauf von Tiktok an einen Eigner außerhalb Chinas verlangt. Die Frist dafür ist heute abgelaufen. Hintergrund sind Vorwürfe, Bytedance missbrauche Tiktok im Dienste der chinesischen Führung, um Nutzer auszuspionieren.

Die Plattform wurde in den USA nach Angaben des Betreibers von 170 Millionen Menschen genutzt.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.