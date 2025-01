Das Logo von Tiktok auf einem Smartphone. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Jaque Silva)

Der künftige Präsident Trump will sich laut seines designierten Nationalen Sicherheitsberaters Waltz mehr Zeit für eine Lösung des Problems nehmen. Zugleich signalisierte auch die Regierung des scheidenden Präsidenten Biden, dass sie nicht am letzten Tag ihrer Amtszeit eine Tiktok-Blockade umsetzen wolle.

Die Video-App Tiktok gehört dem chinesischen Konzern Bytedance, der enge Beziehungen zur Kommunistischen Partei unterhält. In den USA wird schon seit Längerem davor gewarnt, dass sich die chinesische Regierung so Zugang zu Daten von US-Nutzern verschaffen und Einflusskampagnen auf der Plattform organisieren könnte. Deshalb muss sich Bytedance nach einem Gesetz von seinem Geschäft in den USA trennen. Die dafür gesetzte Frist von 270 Tagen läuft eigentlich am Sonntag ab. Neue Tiktok-Downloads wären dann verboten.

