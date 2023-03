Soziale Medien

Die Tiktok-App (IMAGO IMAGES / Rüdiger Wölk )

Tiktok, das dem chinesischen Konzern Bytedance gehört, teilte mit, dafür würden zwei Rechenzentren in Irland und Norwegen eingerichtet. Auch werde künftig ein unabhängiger Partner den Datenfluss und den Zugang zu Informationen überwachen. Daten europäischer Nutzer werden aktuell noch in Singapur und den USA gespeichert. Ende des Monats soll ein erstes Rechenzentrum in Irland den Betrieb aufnehmen.

Der Plattform wird schon lange unzureichende Datensicherheit vorgeworfen. Befürchtet wird etwa, dass der chinesische Staat Zugriff auf die Daten haben könnte. Tiktok weist das zurück.

