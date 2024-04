Olympische Spiele

Tiktok wird Partner von Team Deutschland

Die Online-Plattform Tiktok und das deutsche Team für die Olympischen Spiele in Paris in diesem Jahr haben eine Zusammenarbeit vereinbart. Das teilte die Geschäftsführerin der Deutschen Sport Marketing GmbH, Wagner, mit. Die Kooperation umfasst auch die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo sowie die Paralympics.