Steuerskandal

Das gab der nordrhein-westfälische Justizminister Limbach in Düsseldorf bekannt. Engel tritt die Nachfolge von Anne Brorhilker an. Diese wird Ende des Monats aus dem Amt ausscheiden. Brorhilker hatte ihre Entscheidung damit begründet, dass sie unzufrieden sei, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt werde. Elf Jahre nach Bekanntwerden der ersten Cum-Ex-Fälle habe die Politik noch immer nicht hinreichend reagiert.

Beim Cum-Ex-Betrug war dem deutschen Staat ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden. Banken, Aktienhändler und Steuerberater hatten sich jahrelang vom Staat Kapitalertragssteuern erstatten lassen, die sie nie gezahlt hatten.

