Parteitag der US-Demokraten

Der US-Demokrat Tim Walz hat seine Kandidatur zum Vizepräsidenten der USA angenommen. (dpa-news/Matt Rourke)

Walz blickte in seiner Rede auf Stationen in seinem Leben zurück, unter anderem auf seine Zeit als American-Football-Trainer. Am dritten Tag der Delegierten-Versammlung hatte zuvor unter anderem der frühere Präsident Clinton für Präsidentschafts-Kandidatin Harris und Walz geworben. Er warf dem republikanischen Bewerber Trump vor, die eigenen Interessen über die des Landes zu stellen. Harris hingegen stehe für eine Politik für die amerikanische Bevölkerung.

Wie zahlreiche Redner zuvor dankte auch Clinton dem scheidenden Präsidenten Biden für seine Arbeit und würdigte dessen Entscheidung, nicht noch einmal anzutreten und stattdessen Harris zu unterstützen. Auf dem Parteitag traten auch mehrere Prominente auf, darunter der Musiker Stevie Wonder und die Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey.

Die Delegiertenversammlung hatte am Montag begonnen und dauert bis Donnerstag. Dann wird Präsidentschaftskandidatin Harris ihre Rede halten.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.