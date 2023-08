Niederlande

Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans bei einer Pressekonferenz (IMAGO / Future Image / IMAGO / Dwi Anoraganingrum)

Die Vorstände beider Parteien nominierten den Sozialdemokraten wie erwartet als gemeinsamen Kandidaten. Nun müssen die Mitglieder bis zum 22. August darüber abstimmen. Das gilt aber als Formsache. Es gibt keine weiteren Kandidaten. Timmermans kündigte an, die EU-Kommission nach den Mitgliederentscheiden zu verlassen. Die Vorstände beider Parteien bezeichneten Timmermans als idealen Kandidaten für das rot-grüne Wahlbündnis. Gewählt wird in den Niederlanden am 22. November.

Die bisherige Mitte-Rechts-Koalition in Den Haag war Anfang Juli wegen eines Streits um die Asylpolitik geplatzt. Der rechtsliberale Regierungschef Rutte gab danach sein Ausscheiden aus der Politik bekannt.

