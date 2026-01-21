Hollywood-Schauspieler

Gegen den 68-jährigen Busfield war vor knapp zwei Wochen ein Haftbefehl wegen zweier Fälle von sexuellem Missbrauch an einer minderjährigen Person erlassen worden. Die Übergriffe sollen sich 2022 bei einer Serienproduktion ereignet haben. Der Schauspieler hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Mitte Januar stellte Timothy Busfield sich selbst den Behörden im US-Bundesstaat New Mexico und wurde vorübergehend inhaftiert.
Der Darsteller ist unter anderem aus der Serie "The West Wing" bekannt.
Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.