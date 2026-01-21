Hollywood-Schauspieler
Timothy Busfield wird digital aus Film entfernt - wegen Vorwürfen sexuellen Missbrauchs

Der Hollywood-Schauspieler Timothy Busfield wird aus einem Film digital entfernt, nachdem gegen ihn Vorwürfe sexuellen Missbrauchs erhoben worden waren. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, handelt es sich um den Amazon-MGM-Film "You Deserve Each Other“, dessen Dreharbeiten beendet sind und der dieses Jahr ins Kino kommen soll.

    Regisseur und Schauspieler Timothy Busfield blickt vor einer Anhörung im Zweiten Bezirksgericht im Gerichtsgebäude von Bernalillo County am Dienstag, 20. Januar 2026, in Albuquerque, New Mexico, zu.
    Gegen den Hollywood-Schauspieler Timothy Busfield wurden Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs erhoben. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Sam Wasson)
    Gegen den 68-jährigen Busfield war vor knapp zwei Wochen ein Haftbefehl wegen zweier Fälle von sexuellem Missbrauch an einer minderjährigen Person erlassen worden. Die Übergriffe sollen sich 2022 bei einer Serienproduktion ereignet haben. Der Schauspieler hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Mitte Januar stellte Timothy Busfield sich selbst den Behörden im US-Bundesstaat New Mexico und wurde vorübergehend inhaftiert.
    Der Darsteller ist unter anderem aus der Serie "The West Wing" bekannt.
