Hollywood-Schauspieler

Timothy Busfield wird digital aus Film entfernt - wegen Vorwürfen sexuellen Missbrauchs

Der Hollywood-Schauspieler Timothy Busfield wird aus einem Film digital entfernt, nachdem gegen ihn Vorwürfe sexuellen Missbrauchs erhoben worden waren. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, handelt es sich um den Amazon-MGM-Film "You Deserve Each Other“, dessen Dreharbeiten beendet sind und der dieses Jahr ins Kino kommen soll.