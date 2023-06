Tischtennis-Legende Diane Schöler mit 90 Jahren gestorben (Arcivbild 1969) (Chris Hoffmann / dpa / Chris Hoffmann)

Die gebürtige Britin starb im Alter von 90 Jahren, wie der Deutsche Tischtennis-Bund mitteilte. Schöler gewann zwischen 1951 und 1971 bei Weltmeisterschaften 20 Medaillen - darunter zweimal Gold zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Rosalind Cornett.

DTTB-Präsident Gäb erklärte, Sie werde als eine leichtfüßige und elegante Meisterin des Sports in Erinnerung bleiben.

Anfang 1966 heiratete Diane Schöler den einstigen deutschen Vizeweltmeister Eberhard Schöler und spielte dann für Deutschland. Diane Schöler blieb auch nach ihrer aktiven Karriere dem Tischtennis-Sport eng verbunden. Bis 1997 arbeitete sie als Trainerin und Damenwartin des Westdeutschen Tischtennis-Verbands. Danach war sie bis 2013 Präsidentin der Vereinigung ehemaliger Weltklassespieler, Mannschaftskapitäne und derer, die in anderer Position Großes für den Tischtennissport geleistet haben. Der europäische Verband nahm sie 2016 in die Hall of Fame auf.

