Legendärer Luxusliner

Der Untergang der Titanic als zeitgenössische Zeichnung (picture-alliance / akg-images)

Die Schwimmhilfe trug damals die Sekretärin Laura Mabel Francatelli, die in Begleitung einer Modedesignerin auf dem legendären Luxusdampfer reiste. Francatelli und andere Überlebende, mit denen sie auf dem Rettungsboot Nummer Eins ausgeharrt hatte, hatten die Weste nach ihrer Rettung am 15. April 1912 signiert. Sie war zuletzt im Titanic-Museum in Belfast ausgestellt.

Laut dem auf Titanic-Andenken spezialisierten Auktionshaus handelt es sich bei dem Sammler-Stück um die einzige Rettungsweste, die nach der Katastrophe 1912 je bei einer Auktion feilgeboten wurde.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.