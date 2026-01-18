Titelhattrick: Hockey-Frauen erneut Hallen-Europameister

Hockey-Nationaltorhüterin Julia Sonntag (Michael Kappeler / dpa)

Philine Drumm (10.), Charlotte Gerstenhöfer (17./24.), Charlotte Hendrix (32.) und Kapitänin Fenja Poppe (39.) sicherten dem Rekordeuropameister das insgesamt 18. EM-Gold und bescherten Torhüterin Julia Sonntag damit einen perfekten Abschied. Für die 34-Jährige war es das letzte Turnier im Nationalmannschaftstrikot. Das Finalticket hatte sich die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes am Vortag durch einen Sieg im Shootout-Krimi gegen Spanien gesichert.

Im Gegensatz zu den Frauen hatten die Männer bei ihrem Turnier zuvor die Titelverteidigung verpasst. Beim "Heimspiel" in Heidelberg belegte die Mannschaft des Bundestrainer-Duos Jan Philipp Rabente und Matthias Witthaus nur Rang vier.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.