Tito Jackson, Mitglied der Jackson 5, ist im Alter von 70 Jahren gestorben

"Schweren Herzens geben wir bekannt, dass unser geliebter Vater, Rock & Roll Hall of Famer Tito Jackson, nicht mehr unter uns weilt", teilten seine Söhne mit. Tito war das dritte von neun Jackson-Geschwistern, zu denen neben dem 2009 verstorbenen Michael auch Janet Jackson gehört.

Die Jackson 5 bestanden aus Jackie, Tito, Jermaine, Marlon und Michael. Die Band, die 1997 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, produzierte in den 70er Jahren mehrere Charthits, darunter "ABC", "I Want You Back" und "I'll Be There". Der am 15. Oktober 1953 geborene Toriano Adaryll "Tito" Jackson blieb als Backgroundsänger und Gitarrist eher im Hintergrund. Im Jahr 2016 veröffentlichte er sein Soloprojekt "Tito Time"

Jackson sagte, er habe sich bewusst mit einer Solokarriere zurückgehalten, weil er sich auf die Erziehung seiner drei Söhne konzentrieren wollte: TJ, Taj und Taryll, die die Band 3T gründeten.

