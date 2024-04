Mit improvisierten Mahnwachen nach Unfällen zeigen Angehörige ihre Trauer in der Öffentlichkeit. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Wer heutzutage aus dem Leben scheidet, tut das oft nicht mehr zu Hause im Kreis der Angehörigen. Stattdessen ereignen sich etwa drei Viertel der jährlichen Sterbefälle in Institutionen - vor allem in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen.

Auch unsere Art zu trauern hat sich stark verändert. Das zeigt sich in neuen Formen der Bestattung und einer sich wandelnden Sepulkralkultur. Lange Zeit war in Deutschland nur die Erdbestattung im Sarg erlaubt.

Seit 150 Jahren gibt es auch die Feuerbestattung, bei der die Asche in einer Urne beigesetzt wird. Diese Bestattungsform wird Umfragen zufolge mittlerweile von der Mehrheit der Deutschen gewählt. Über 70 Prozent entscheiden sich für eine Feuerbestattung, in Nord- und Ostdeutschland sogar rund 90 Prozent.

Trauerwald statt kirchlicher Friedhof

Dabei spielen zum einen wirtschaftliche Gründe eine Rolle: Ein Einzelgrab ist günstiger als ein klassisches Familien- oder Reihengrab. Außerdem ist es für viele Angehörige auch schwieriger geworden, die Gräber der Verstorbenen angemessen zu pflegen. Denn sie leben oft nicht mehr am Ort ihrer Kindheit. Auch der Einfluss der katholischen Kirche, die sich traditionell für eine Erdbestattung ausspricht, hat abgenommen.

"Reerdigung" - klimafreundlich sterben?

Religion und damit auch eine kirchliche Bestattung auf dem Friedhof spielt für viele Menschen keine so große Rolle mehr. Vielen ist die Nähe zur Natur wichtiger. Sie wählen deswegen die Bestattung in einem sogenannten Trauerwald oder auf einem Naturfriedhof.

Außerdem gibt es mittlerweile die sogenannte „Reerdigung“: eine vermeintlich ökologische Bestattungsalternative, bei der der menschliche Körper in einem oberirdischen, geschlossenen Sarg innerhalb weniger Wochen von Mikroorganismen zersetzt wird. Die biochemischen Prozesse sorgen dafür, dass nach spätestens drei Monaten eine humusartige Erde entsteht. Wie nach einer Feuerbestattung werden die verbliebenen Knochenteile zermahlen. Anschließend wird die Erde auf einem Friedhof ausgebracht.

Bisher ist diese Bestattungsform in Deutschland nicht erlaubt. In Schleswig-Holstein gibt es aber seit 2022 ein Modellprojekt. Die erste "Reerdigung" fand in Mölln statt und überzeugte auch die dortige Pastorin Hilke Lage. Die nachhaltige Bestattungsform passe "gut zu unserem Auftrag, die Schöpfung zu bewahren". Manche Menschen verspürten außerdem ein Unbehagen bei dem Gedanken, sich in Sarg oder Urne bestatten zu lassen. Hier könne die „Reerdigung“ eine gute Alternative sein.

Trauer in der Öffentlichkeit

Auch der Umgang der Angehörigen mit Abschied und Trauer hat sich verändert. Zwar ist Tod heutzutage ein großes Tabu-Thema - und Sterben findet oft versteckt und abgeschieden im Krankenhaus statt.

Andererseits werde die Trauer heute viel stärker im öffentlichen Raum verhandelt, sagt der Sozial- und Kulturhistoriker Norbert Fischer. Das zeige sich etwa im Umgang mit Unfallopfern: „Dort gibt es häufig eine provisorische Unfall-Gedenkstätte an der Straße, die in der Regel vom Freundes- und Familienkreis gestaltet ist.“

Tipps für den Umgang mit Trauernden

Auch gemeinnützige Vereine wie „Letzte Hilfe“ machen das Thema im Alltag wieder sichtbarer: Sie geben Kurse, um Menschen auf die Themen Sterben, Tod und Trauer vorzubereiten. Ehrenamtliche Kursleiterinnen und Kursleiter mit Erfahrung in der Hospizarbeit geben Tipps für den Umgang mit Trauernden, Sterbenden und Menschen, die gerade eine wichtige Bezugsperson verloren haben.

Da pflegende Angehörige und Trauernde oft wenig Unterstützung durch Arbeitgeber erfahren, bietet der Verein auch sogenannte Letzte-Hilfe-Kurse in Unternehmen an. Dort wollen sie Kollegen und Vorgesetzte für das Thema sensibilisieren. So will der Verein dafür sorgen, dass die Auseinandersetzung mit Tod und Trauer nicht nur individuell, sondern gemeinschaftlich verhandelt wird.

