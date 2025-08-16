Erstmals seit 30 Jahren

Ein Blick auf Singapur. (imago / Panthermedia)

Der Präsident des südostasiatischen Stadtstaats, Tharman Shanmugaratnam, wandelte das Urteil gegen den Drogendealer in eine lebenslange Haftstrafe um. Wie örtliche Medien berichteten, geschah dies auf Wunsch der Regierung, um eine Ungleichbehandlung zu verhindern. Ein Komplize des Mannes war in einem separaten Verfahren wegen derselben Straftat zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Die Regierung betonte allerdings, das Todesurteil sei "juristisch sauber".

Der 33-Jährige war 2023 wegen des Besitzes von mindestens 330 Gramm Methamphetamin zu Zwecken des Drogenhandels für schuldig befunden worden.

