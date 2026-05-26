Das teilten das Unternehmen in Longview und die Feuerwehr mit. Zudem seien mehrere Personen schwer verletzt worden. Genaue Angaben wurden nicht gemacht. Rettungskräfte suchen demnach noch nach Vermissten. Den Angaben zufolge war ein Tank mit Weißlauge geborsten. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe derzeit nicht, hieß es.
Das Unternehmen stellt Papier und Verpackungen für Flüssigkeiten her. Es beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.