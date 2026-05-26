USA
Todesopfer bei Implosion in Papierfabrik in Bundesstaat Washington

Im US-Bundesstaat Washington sind bei einer Implosion auf dem Gelände einer Papierfabrik mehrere Menschen getötet worden.

    Das Bild zeigt ein Zufahrtstor zum Fabrikgelände. Auf einem Schild steht "Main Gate". Im Vordergrund sind Schienen und Absperrband zu sehen.
    Außenansicht der Papierfabrik im US-Bundesstaat Washington (picture alliance / AP Photo / Claire Rush / Claire Rush)
    Das teilten das Unternehmen in Longview und die Feuerwehr mit. Zudem seien mehrere Personen schwer verletzt worden. Genaue Angaben wurden nicht gemacht. Rettungskräfte suchen demnach noch nach Vermissten. Den Angaben zufolge war ein Tank mit Weißlauge geborsten. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe derzeit nicht, hieß es.
    Das Unternehmen stellt Papier und Verpackungen für Flüssigkeiten her. Es beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter.
    Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.