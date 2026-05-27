Wie das Unternehmen in Longview und die Feuerwehr mitteilten, wurden zudem mehrere Personen schwer verletzt. Demnach war bei dem Unglück ein Tank mit sogenannter Weißlauge geborsten, die in dem Fabrikgebäude genutzt werde. Es gebe noch Vermisste, nach denen die Rettungskräfte suchten. Den Angaben zufolge besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.
Das Unternehmen stellt Papier und Verpackungen für Flüssigkeiten her. Es beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.