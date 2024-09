Ein durch russischen Raketenbeschuss zerstörtes Wohngebäude in der ukrainischen Stadt Dnipro (Archivbild) (Ukrinform / dpa)

Mindestens ein Mensch sei getötet worden, teilte Regional-Gouverneur Lysak über den Onlinedienst Telegram mit. Drei weitere wurden demnach verletzt. Bei dem Angriff seien mehrere Wohnhäuser in einem Stadtviertel beschädigt worden.

Gestern hatte Russland erklärt, sein Militär rücke in der Ostukraine weiter vor. Wie die US-Denkfabrik "Institute for the Study of War" errechnete, brachte die russische Armee im vergangenen Monat in der Ukraine knapp 480 Quadratkilometer unter ihre Kontrolle. Das wären die größten Geländegewinne seit Herbst 2022.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.