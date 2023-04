Saudischer Kronprinz Mohammed Bin Salman (AFP / MANDEL NGAN)

Nach Angaben von Staatsmedien fand die Hinrichtung Ende März in der Region Medina statt. Die Organisation European Saudi Organisation for Human Rights erklärte, damit seien seit Jahresbeginn 17 Menschen in Saudi-Arabien hingerichtet worden. Das Königreich hatte eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Jahren zahlreiche Sozialreformen umgesetzt. Kronprinz Bin Salman erklärte, sein Land wende die Todesstrafe nur noch bei Mord oder im Falle einer Bedrohung der Leben vieler Menschen an. Kritiker werfen Bin Salman jedoch vor, unerbittlich auch gegen Oppositionelle vorzugehen.

