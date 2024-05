Der tödlich verunglückte iranische Präsident Ebrahim Raisi wird in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna nahmen drei Millionen Menschen an der Zeremonie im Nordosten des Landes teil. Raisi war am vergangenen Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Dabei starben auch Außenminister Amirabdollahian und sieben weitere Insassen. In den vergangenen Tagen hatte es Trauerfeiern für Raisi in mehreren Städten gegeben.

Der Tod des erzkonservativen Präsidenten löste im Iran nicht nur Trauer aus: Viele regierungskritische Iraner reagierten etwa im Internet mit Freude. Ein Nachfolger soll Ende Juni gewählt werden. Nach Einschätzung von Beobachtern werden die moderaten Politiker des Landes voraussichtlich erneut schon im Vorfeld der Wahl ausgeschlossen. Damit ist es wahrscheinlich, dass auch der nächste Präsident aus dem erzkonservativen Lager kommen wird.

