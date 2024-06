Trauerbekundungen am Tatort im Kurpark. (Str / dpa )

Was ist passiert?

Im Oeynhausener Kurpark kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen jungen Leuten. Wie mehrere Medien unter Berufung auf die Behörden berichten, hatte das 20-jährige Todesopfer mit Begleitern einen Abiball im Kaiserpalais verlassen. Im Stadtzentrum gab es an dem Abend neben der Schulabschlussfeier auch eine Innenstadtparty. Nach Angaben eines Stadtsprechers war es dort deshalb zur Tatzeit sehr voll. Im Lauf einer massiven Konfrontation gegen 1.30 Uhr wurden ein 19-jähriger Begleiter von Tsanis und der 20-Jährige selbst verletzt. Tsanis trug schwerste Kopfverletzungen davon , die einen irreversiblen Ausfall der gesamten Hirnfunktionen zur Folge hatten. Laut Obduktion muss es mehrere stumpfe Schläge gegen seinen Kopf gegeben haben.

Wer ist das Opfer?

Tsanis kommt aus Minden. Wie es heißt soll er deutscher, griechischer und polnischer Herkunft sein. In Bad Oeynhausen ist die Betroffenheit groß. Zahlreiche Menschen legten am Tatort Blumen nieder. Am Mittwochabend kamen dort rund 650 Menschen zu einer stillen Gedenkveranstaltung. Bürgermeister Bökenkröger (CDU) hatte die Bevölkerung dazu aufgerufen.

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Die Polizei sucht weiter nach Zeugen der Tat. Sie ruft dazu auf, etwaige Fotos und Videos zur Verfügung zu stellen, auf denen möglicherweise Hinweise zu erkennen sind. Zeugen können sich in allen Polizeidienststellen oder bei der Polizei Bielefeld melden.

Was Hintergrund und Auslöser des vorausgegangenen Streits war, muss noch geklärt werden. Auch ob weitere Straftaten verübt wurden, ist noch unklar. Ebenso stellt sich die Frage, wer alles an der Tat beteiligt gewesen sein könnte.

Wer hat die Tat begangen?

Was weiss man über den mutmaßlichen Haupttäter?

Der dringend Tatverdächtige ist 18 Jahre alt. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Zuletzt hieß es, er habe sich bislang nicht zum Tatvorwurf Totschlag und gefährliche Körperverletzung geäußert. Der junge Mann war der Polizei bereits vorher bekannt. In der Vergangenheit ist er den Angaben zufolge durch Gewalt-, Eigentums- und Betäubungsmittel-Delikte aufgefallen. Vorbestraft soll er nicht sein.

Der mutmaßlich Täter ist laut Mitteilung der Behörden syrischer Staatsbürger. Er wohnt in Bad Oeynhausen. Der zuständige Staatsanwalt Christoph Mackel sagte der "Bild"-Zeitung, der Syrer sei 2016 im Rahmen einer Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen. Zunächst habe er in Pforzheim gelebt.

Warum erfährt diese Gewalttat so viel Aufmerksamkeit?

Die Tat heizt die Debatte über die Abschiebung von Schwerkriminellen in Länder mit Kriegsgebieten oder einer Terrorherrschaft wie Afghanistan und Syrien weiter an. Mehrere Medien haben die Tat von Bad Oeynhausen ausführlich thematisiert. Politiker haben Stellung genommen. Ein solche Aufmerksamkeit ist bei Fällen von Mord und Totschlag sonst meistens nicht gegeben. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst (CDU) sagte: "Dieser Täter muss einer gerechten Strafe zugeführt werden." Deutschland müsse "besser werden darin, solche Intensivstraftäter, Gewaltstraftäter, die keine deutschen Staatsbürger sind, auch abzuschieben". Der stellvertretende SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Wiese fordert in der "Welt": "Der Täter muss dafür mit aller Härte des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen werden." Der Bundestagspolitiker Ernst vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bezeichnete die Gewalttat als "ein Sinnbild gescheiterter Migrations- und Integrationspolitik".

Diese Nachricht wurde am 28.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.