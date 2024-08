Erst am vergangenen Montag war ein chinesisches Militärflugzeug in den japanischen Luftraum eingedrungen. (dpa/picture-alliance/Friso Gentsch)

Das Außenministerium in Tokio teilte mit, man habe sich bei der chinesischen Botschaft beschwert. Am frühen Morgen sei ein Schiff der Volksrepublik in der Nähe der Präfektur Kagoshima gesichtet worden, vor der südwestlichen Küste Japans. Nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums habe das chinesische Schiff die Gewässer nach knapp zwei Stunden wieder verlassen.

Erst am vergangenen Montag war ein chinesisches Militärflugzeug in den japanischen Luftraum eingedrungen. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking sagte, sein Land habe keine Absicht, den Luftraum eines anderen Staates zu verletzen. Japanische Verteidigungspolitiker äußerten sich besorgt, auch wegen der wachsenden militärischen Zusammenarbeit chinesischer und russischer Luftstreitkräfte.

