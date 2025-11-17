Los Angeles

Vergabe der Ehren-Oscars (Chris Pizzello/Invision/dpa)

Gemeinsam mit der Schauspielerin und Choreografin Debbie Allen und dem Szenenbildner Wynn Thomas wurde der 63-Jährige mit dem diesjährigen Sonderpreis der Filmakademie ausgezeichnet. Country-Sängerin und Schauspielerin Dolly Parton erhielt für ihr soziales Engagement den Jean-Hersholt-Preis.

In seiner Dankesrede sagte Cruise, dass er schon als kleines Kind alles dafür getan habe, eine Eintrittskarte fürs Kino zu bekommen. Filmemachen sei nicht nur sein Beruf, sondern seine ganze Existenz.Cruise ist durch Blockbuster wie "Mission: Impossible" oder "Top Gun" berühmt geworden.

Debbie Allen, einst bekannt geworden als Tanzlehrerin Lydia Grant in "Fame - Der Weg zum Ruhm", wirkte als Choreografin an zahlreichen Filmen mit. Der langjährige Szenenbildner Wynn Thomas arbeitete hinter den Kulissen an Filmen wie "Do the Right Thing", "Malcolm X" oder "A Beautiful Mind".

Soziales Engagement

Country-Ikone Dolly Parton, die kürzlich wegen gesundheitlicher Probleme geplante Konzerte absagte, war nicht nach Hollywood gereist. Die "Jolene"-Sängerin, die zweimal mit ihren Songs für einen Oscar nominiert war, bedankte sich aber in einer Videobotschaft für die Auszeichnung. Die Grammy-Preisträgerin engagiert sich mit ihrer Dollywood-Stiftung vor allem für die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen.

Die Governors Awards-Gala fand zum 16. Mal statt. Für diese Trophäen gibt es keinen Wettbewerb, sondern der Vorstand der Academy of Motion Picture Arts and Sciences sucht Menschen aus, die einen besonderen Beitrag für Film und Gesellschaft geleistet haben.

Im vorigen Jahr waren unter anderem der Musik-Mogul Quincy Jones (1933-2024), die legendäre Casterin Juliet Taylor und die langjährigen Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson mit Ehrenpreisen bedacht worden.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.