Fuballspieler Toni Kroos von Real Madrid (dpa / picture alliance / Alberto Gardin)

Vorausgegangen sei eine Anfrage von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Damit dürfte Kroos auch in der Mannschaft für die Europameisterschaft stehen. Das Turnier in Deutschland beginnt am 14. Juni. Er sei sich sicher, dass bei der EM viel mehr möglich sein werde, als die meisten gerade glaubten, fügte Kroos hinzu.

Bereits bei den Länderspielen gegen Frankreich in Lyon und gegen die Niederlande in Frankfurt am Main Ende März soll er wieder im Kader stehen. Das verlorene Achtelfinale bei der Europameisterschaft 2021 gegen England war sein bisher letztes von 106 Länderspielen.

Über Kroos' Rückkehr wurde seit Wochen spekuliert. Er gilt als einer der erfolgreichsten Fußballspieler. Neben dem Weltmeistertitel gewann als er einziger Deutscher bisher fünfmal die Champions League.

