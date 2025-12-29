Oberstdorf
Topfavorit Domen Prevc siegt beim Auftaktspringen

Topfavorit Domen Prevc hat das Auftaktspringen der Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen.

    Das Bild zeigt einen Skispringer nach dem Abflug von der Schanze von oben aus schwindelerregender Höhe. Unter ihm sind Ränge voller Publikum zu sehen.
    Der Slowene Domen Prevc siegt auf der Großschanze in Oberstdorf zum Auftakt der Vierschanzentournee. (Daniel Karmann / dpa / Daniel Karmann)
    Der Slowene setzte sich auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf vor Titelverteidiger Daniel Tschofenig aus Österreich durch. Felix Hoffmann wurde als bester Deutscher Dritter, nachdem der ursprünglich vor ihm platzierte Slowene Timi Zajc disqualifiziert wurde. Philipp Raimund wurde Fünfter.
    Das zweite Springen findet am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen statt. Danach folgen die österreichischen Stationen Innsbruck und Bischofshofen, wo die Tournee am Dreikönigstag endet.
    Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.