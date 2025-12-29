Der Slowene setzte sich auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf vor Titelverteidiger Daniel Tschofenig aus Österreich durch. Felix Hoffmann wurde als bester Deutscher Dritter, nachdem der ursprünglich vor ihm platzierte Slowene Timi Zajc disqualifiziert wurde. Philipp Raimund wurde Fünfter.
Das zweite Springen findet am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen statt. Danach folgen die österreichischen Stationen Innsbruck und Bischofshofen, wo die Tournee am Dreikönigstag endet.
Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.