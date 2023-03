Schwere Unwetter

Zerstörung in der Ortschaft Rolling Fork, Mississippi. (AFP / LLOYD BRIDGES)

Im US-Bundesstaat Arkansas deckte der Wirbelsturm Hausdächer ab, warf Fahrzeuge um und hinterließ schwere Verwüstungen. Etwa 70.000 Haushalte sind ohne Strom. Über Verletzte gibt es bisher keine Berichte. Der Wetterdienst hatte zuvor eine Tornadowarnung herausgegeben.

US-Präsident Biden besuchte derweil Menschen in der von Tornados verwüsteten Stadt Rolling Fork im Bundesstaat Mississippi und sagte ihnen Unterstützung zu. Dort hatten Wirbelstürme vor einer Woche Zerstörungen angerichtet. Mindestens 26 Menschen kamen ums Leben. Biden kündigte die Einrichtung eines Katastrophenzentrums an. Mississippi gilt als der ärmste Bundesstaat in den Vereinigten Staaten, weil die Mehrheit der Bewohner unterhalb der Armutsgrenze lebt.

