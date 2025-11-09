Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Betroffen ist der Bundesstaat Paraná im Süden des Landes. Dort wurde die Stadt Rio Bonito do Iguaçu nach Angaben der örtlichen Behörden zu 90 Prozent zerstört; der Notstand wurde ausgerufen. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben, und rund 750 wurden verletzt. Unter den Trümmern zerstörter Gebäude werden weitere Opfer vermutet. Der brasilianische Präsident Lula da Silva kondolierte den Angehörigen der Toten.

Der Wirbelsturm war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde über den Bundesstaat gezogen.

