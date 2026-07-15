Waldbrände in Kanada

Toronto hat bedingt durch Waldbrände die schlechteste Luftqualität in der Welt. (picture alliance / Anadolu / Mert Alper Dervis)

Die Behörden riefen die Bewohner auf, nach Möglichkeit in ihren Wohnungen zu bleiben und etwa sportliche Aktivitäten zu vermeiden. Dem Schweizer Analyse-Unternehmen IQAir zufolge ist die Luft in der größten kanadischen Stadt im Augenblick schlechter als die im kongolesischen Kinshasa oder der Stadt Medan in Indonesien.

Im Nordwesten von Ontario gibt es mehrere Waldbrände. Winde trugen den Rauch der Feuer hunderte Kilometer weit bis nach Toronto. Dort färbte sich der Himmel gelb. Laut Vorhersagen sollen sich die Verhältnisse bis auf Weiteres nicht ändern.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.