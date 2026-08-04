Marc-Andre ter Stegen absolvierte in den vergangenen Jahren nur wenig Spiele für Barcelona (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Pablo Garcia)

ter Stegen hatte in den vergangenen Spielzeiten verletzungsbedingt nur wenige Einsätze für den spanischen Meister absolviert. In der vergangenen Rückrunde war er an den spanischen Verein FC Girona ausgeliehen, aufgrund einer Oberschenkelverletzung konnte ter Stegen aber nur zwei Pflichtspiele absolvieren und verpasste auch die Weltmeisterschaft.

Das letzte Länderspiel für Deutschland absolvierte ter Stegen im Juni vergangenen Jahres. Eigentlich war er als Stammtorhüter und Nachfolger von Manuel Neuer eingeplant gewesen, verlor diese Position aufgrund der fehlenden Spielpraxis aber wieder.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.